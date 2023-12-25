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Haberler İzmir İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: Aralarında eski hakimin de bulunduğu 10 firari cezaevine gönderildi

İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: Aralarında eski hakimin de bulunduğu 10 firari cezaevine gönderildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yapılan operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında yakalanan, aralarında eski hakimin de bulunduğu 10 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

AA
İzmir’de FETÖ’nün hücre evine operasyon: Aralarında eski hakimin de bulunduğu 10 firari cezaevine gönderildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Aralık'ta örgütün hücre evinde yakalanan 16 kişiden 11'inin, FETÖ'ye üye olmak ve benzeri suçtan haklarında verilmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

Eski hakim Ahmet C'nin de aralarında olduğu 10 hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi. Hakkında verilmiş infaz ertelemesi kararı bulunan 1 hükümlü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh hakimliğince tutuklandı. İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanmıştı. Yakalananlar arasında eski hakim, öğretmen ve askerlerin bulunduğu belirtilmişti.

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