İzmir’de kan donduran olay! Karısını bıçaklayıp sokağa attı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kocası tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle bıçaklanarak sokağa atılan kadın hayatını kaybetti. Bir vatandaşın ağır yaralıyken sokakta görüp kadına yardım ettiği öğrenilirken, polis katil kocayı kan izlerini takip ederek buldu. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine bölgeye gittiğinde, bir kadını kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Zehra Barbak (35) olarak kimliği belirlenen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.