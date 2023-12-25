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İzmir'de kan donduran olay! Karısını bıçaklayıp sokağa attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kadın cinayeti kan dondurdu. K.B. isimli şahıs, 35 yaşındaki eşini çıkan tartışmada çok sayıda yerinden bıçaklayarak sokağa attı. Genç kadın hayatını kaybederken K.B. cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini söyledi.

İHA

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kocası tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle bıçaklanarak sokağa atılan kadın hayatını kaybetti. Bir vatandaşın ağır yaralıyken sokakta görüp kadına yardım ettiği öğrenilirken, polis katil kocayı kan izlerini takip ederek buldu. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Faruk Akar Karasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine bölgeye gittiğinde, bir kadını kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Zehra Barbak (35) olarak kimliği belirlenen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

İzmir’de kan donduran olay! Karısını bıçaklayıp sokağa attı

Yaşamını yitiren kadının, A.B.U. adlı bir vatandaş tarafından yardım amaçlı taşındığı ortaya çıktı. Vatandaşla yapılan görüşmede, kadını Vatan Mahallesi 9059 sokak üzerinde yerde yatarken kanlar içerisinde gördüğünü, kendisine kocası tarafından bıçaklandığını söylediğini aktardı. Bu ifade üzerine harekete geçen polis, yoldaki kan izlerini takip ederek sokak üzerindeki bir eve giren kadının kocası olan K.B.'yi (37) yakaladı.

İzmir’de kan donduran olay! Karısını bıçaklayıp sokağa attı

NAMUS MESELESİ NEDENİYLE İŞLEMİŞ
Cinayet şüphelisi K.B., polis ekipleri tarafından adreste suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti itiraf ettiği ve namus meselesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yakalanan katil koca, daha sonra cinayet büro ekiplerine teslim edilerek emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Zehra Barbak'ın cenazesi ise savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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