Kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi

İzmir'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı. Ekipler, 19- 20 Aralık tarihleri arasında Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı.