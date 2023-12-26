Ege’de yılbaşı öncesi otellerde doluluk yüzde 100’e yaklaştı

Her keseye hitap eden seçenekler var. Kimileri küçük bir tatil beldesinde bir pansiyonda bin 500-2 bin liraya bu eğlenceyi deneyimlerken, kimileri de kişi başı 15 bin 20 bin 30 bin liraya kadar fiyat ödüyor. Fiyatı yüksek olanların çoğunda sanatçılı ve limitsiz içkili olan konaklama biçimleri oluyor. Özellikle Çeşme, Urla, Alaçatı, Foça, Pamucak, Seferihisar, Dikili ve Ayvalık'ta herkese hitap eden, herkesin bütçesine uygun ekonomik fiyatlar bulunuyor. Ege zaten kendi başına bir çekim gücü oluşturmaktadır. Şu anda iklim ve hava çok güzel, bahar havası yaşıyor. Ve bu bahar havası sanki sektöre yardımcı oluyor. Bu yüzden de vatandaşlarımızın hiçbiri evde kalmak istemiyor. Hem güzel havayı değerlendirmek istiyor hem de yeni yılı büyük bir mutlulukla kutlamak istiyor" dedi.