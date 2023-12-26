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Haberler İzmir İzmir 2023’ü bahar havasında uğurlayacak

İzmir 2023’ü bahar havasında uğurlayacak

HABER MERKEZİ
İzmir 2023’ü bahar havasında uğurlayacak
Son Dakika İzmir haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre; İzmir'de kent merkezinde yılın son haftasında hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kent merkezinde havanın ortalama olarak 17-18 derece olacağı tahmin edilirken yağış olması beklenmiyor. Yılın son haftası 'Bahar havası' olarak nitelendirilirken, "2023'ü bahar havasında noktalayacağız. Sıcaklıklar 18-19 derecelerde, rüzgâr hafif olacak. Salı, Çarşamba ve hafta sonu denize yakın yerlerde yağış geçişleri olabilir" açıklamaları yapıldı.
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