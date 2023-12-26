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Haberler İzmir İzmir Şehir Hastanesinin 2 aylık raporu

İzmir Şehir Hastanesinin 2 aylık raporu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinin açılışından bu yana geçen 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi. Son dakika İzmir haberine göre Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil serviste 30 bin hastaya bakıldığını, bu süre içerisinde yapılan ameliyat sayısının da 5 bini bulduğunu kaydetti.

AA
İzmir Şehir Hastanesinin 2 aylık raporu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

Son dakika İzmir haberleri... Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

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