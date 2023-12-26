Koca mahalleyi dolandırıp kayıplara karıştı

zmir'in Bornova ilçesinde bir doğalgaz firması, evine doğalgaz işlemleri yaptırmak isteyen 50'ye yakın müşterisini dolandırdı. Firma sahibi Ersen Ö'nün ise kayıplara karıştığı belirtildi. Mevlana Mahallesi'nde 4 yıl önce hizmete açılan bir firma geçtiğimiz ay evlerine doğalgaz yaptırmak isteyen müşterilerle sözleşme imzalayarak paralarını aldı ancak hizmet vermeden dükkânı kapatıp kayıplara karıştı. İddialara göre firma, onlarca müşteriyi dolandırarak yüksek tutarlarda ücret aldı. Durumu fark eden 50'ye yakın vatandaş adliyeye suç duyurusunda bulunmak için gitti. Firma hakkında soruşturma başlatıldı.