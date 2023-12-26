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Haberler İzmir Ölen adamın cebinden 944 bin liralık çek çıktı

Ölen adamın cebinden 944 bin liralık çek çıktı

FATİH ŞENDİL
Ölen adamın cebinden 944 bin liralık çek çıktı
İZMİR Bayraklı'da Ercan Özdemir isimli kişi, Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve başından yaralı olduğu tespit edilen Özdemir yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Ercan Özdemir'in cebinden 944 bin liralık çek çıktığı öğrenildi. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı
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