İzmir’de bu gece bu eczaneler açık! 27 Aralık Çarşamba gecesi nöbetçi eczaneler listesi, telefon numaraları

İzmir'de 27 Aralık Çarşamna akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 27 Aralık Çarşamba günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İzmir'de 27 Aralık Çarşamna akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 27 Aralık Çarşamba günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
27 ARALIK ÇARŞAMBA 2023 İZMİR'DEKİ NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ...
ALİAĞA ÇIGDEM ECZANESİ KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B 02326164243
ALTINDAĞ24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ EGEM ECZANESİ KEMALPASA CAD. NO:110/C 02324580410
ATATÜRK-OSMANGAZİ YENI ÖMÜR ECZANESİ INÖNÜ MAH.784 SOK. NO:18/A 02323882102
AYRANCILAR AYKUT ECZANESİ İZMİR AYDIN CD. NO:59/B 02328546879
BALÇOVA BURCU ECZANESİ ATA CADDESİ GİRİŞİ NO:5 02322790779
BASIN SİTESİ EGE EMRE ECZANESİ VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A 02322327788
BAYINDIR HAYAT ECZANESİ MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16 02325816362
BAYRAKLI GİZEM ECZANESİ CENGİZHAN MAH. 1620/39 SOK. NO:48/A 02323454550
BERGAMA ÇİÇEKSEVER ECZANESİ KURTULUS MAH. KESTEL CAD. NO:71/7 02326328777
BEYDAĞ01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. İNCİR ECZANESİ ATATÜRK MAH. YUSUF DOĞAN CAD. NO:21 02325929810
BORNOVA 1 BORNOVA EMEK ECZANESİ ERGENE MAH. 454/1 SOK. NO:4/1B 02323422122
BORNOVA 2 İZMİR ECZANESİ KAZIM DİRİK MAH. ANKARA CAD. NO:227/A 02323883286
BORNOVA 3 ÖVÜNÇ ECZANESİ MANAVKUYU MAH.251/4 sok No:7/A 02323440434
BORNOVA 4 GÜVENER ECZANESİ NALDÖKEN MAH.INÖNÜ SOK.NO.16/B 02324784838
BOZYAKA ACIRGAN ŞİFA ECZANESİ SAİM ÇIKRIK CAD. NO. 98/A 02322280204
BUCA 1 LEMAN ECZANESİ VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A 02324263656
BUCA 2 GÜLİN ECZANESİ KURUÇEŞME MH. AHMET PİRİŞTİNA BULVARI NO:56/B 02324332373
ÇAMDİBİ KANDEMİR ECZANESİ BARBAROS MAH. BURAK REİS CAD. NO:136 02324612711
ÇANDARLI FATİH ECZANESİ ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO. 10/1 02326732676
ÇEŞME ÇEŞME ILICA ECZANESİ ILICA MH. 5065 SK. NO:2/A 02327230011
ÇEŞME ASLI ECZANESİ DALYAN MAH. 4218 SOK. NO:1/A 02322532135
ÇEŞMEALTI ÇESMEALTI ECZANESİ OKUL CAD.NO:46 ÇESMEALTI 02327551738
ÇİĞLİ ATIL ECZANESİ ISTASYON ALTI MAH. 8258/2 SOKAK NO:2/C ÇIGLI-IZMIR 02323942030
ÇİĞLİ YAŞAM ECZANESİ YENİMAHALLE MAH. ÖĞR. EMEL SUBAŞI AY SOK. NO:52A 02326087686
ÇİĞLİ NEFES ECZANESİ BALATÇIK MAH. 8791 SOK. NO:22/A 02323290919
DİKİLİ SİNEM HARPUTLU ECZANESİ İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A 02326714141
ESKİ FOÇA FOÇA ECZANESİ ATATÜRK MAH. 9 SOK. NO:24/A ESKİ FOÇA 02328121999
ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME24:00'DEN SONRA- BOZYAKA ULUKAYA ECZANESİ ALI FUAT ERDEM MAH.9801 SK. NO:6/B 02322673000
EŞREFPAŞA SAMANLIOĞLU ECZANESİ GÜNEŞLİ MAH. 507 SK. NO:2/A 02324531545
EVKA 124:00DEN SONRA- BUCA 1 SEÇIL ESER ECZANESİ YAVUZ SULTAN SELIM CAD.ADATEPE MAH. NO: 218/A 02324426835
GAZİEMİR DAMLA ECZANESİ IRMAK MAH. 29. SOK. NO:1/2A 02322520650
GEDİZ01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER SERRA ECZANESİ İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A 02320399972
GÜLTEPE24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR ŞEN ECZANESİ ADALET CD. NO:41/B 02324333352
GÜMÜLDÜR-ÜRKMEZ ŞANLI ECZANESİ FEVZİ ÇAKMAK MH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BLV.146/C 02327974363
GÜMÜŞPALA24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 NİL ECZANESİ SOĞUKKUYU MH. GİRNE BLV. NO:200/A 02323676969
GÜZELBAHÇE GÜZELBAHÇE SAGLIK ECZANESİ YALI MAH. MITHATPASA CAD.NO:126/B GÜZELBAHÇE/IZMIR 02322341713
HATAY HATAY BANU ECZANESİ ÇANKAYA MH. İNÖNÜ CD. 131 SK. NO:86 02322448545
İNCİRALTI AKARSU ECZANESİ KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:289 02322778881
KARABAĞLAR DİNÇER ECZANESİ 4545 SOKAK 36/A 02322640171
KARABURUN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. SAADET ECZANESİ İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A 02327313397
KARŞIYAKA 1 CEYLAN ECZANESİ ALAYBEY MAH. 1690 SOK. NO:134/A 02323232324
KARŞIYAKA 2 VEYSANOĞLU ECZANESİ GİRNE BULVARI NO:76 02323648588
KARŞIYAKA 3 NAZIN ECZANESİ YALI MH. 6479 SK. NO:17/C 02323247873
KARŞIYAKA 4 İNALTEKİN ECZANESİ İMBATLI MAH. 6092/1 SOK. NO:1/A 02329999912
KEMALPAŞA YENİ MERKEZ ECZANESİ SOĞUKPINAR MAH. ATATÜRK BULVARI NO:12/4 02328781890
KINIK KINIK ECZANESİ CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK 02326871073
KİRAZ ÇATALOĞLU (VERESELİ) ECZANESİ CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12 02325723278
MENDERES ÖZGE ECZANESİ CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:3AA 02325028584
MENEMEN AYAZ ECZANESİ UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D 02328315656
MENEMEN 224:00A KADAR EGE SEYHAN ECZANESİ 30 AGUSTOS MAH. 7124 SOK NO:4/C/A 02328383676
MİTHATPAŞA ÇILER ECZANESİ 34 SOKAK NO:20/A GÜZELYALI 02322858390
MORDOĞAN19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. MORDOGAN EGE ECZANESİ MORDOĞAN MH. FATİH CD. NO:10 02327375520
NARLIDERE NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A 02322390631
ÖDEMİŞ ÖMÜR ECZANESİ MİMAR SİNAN MAH. GEDİZ CAD. NO:34/A 02325432442
ÖDEMİŞ FAZILET ECZANESİ MESRUTIYET MH.HAYAT SK.4/A 02325453509
ÖZDERE21:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. OZAN ECZANESİ ATATÜRK BLV.NO.199/A 02327974535
PINARBAŞI24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ YILMAZ ECZANESİ PINARBASI MEYD. NO:8/A 02324790022
SARNIÇ24:00DEN SONRA- GAZİEMİR YENİ MELİKE ECZANESİ B.MENDERES CAD. 121/F SARNIÇ 02322811492
SEFERİHİSAR AKKAYA ECZANESİ CAMİKEBİR MH. 50 SK. NO:1/A 02327434678
SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ SIĞACIK ECZANESİ SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/C
SELÇUK ITIR ECZANESİ ATATÜRK MAH.TAHSIN BASARAN CAD. 3/1A 02328926227
ŞİRİNYER AYLIN ECZANESİ 358/3 SOK. NO:17/B SIRINYER 02324386090
TİRE DEVA ECZANESİ KURTULUS MAH.TÜRKOCAGI CAD. NO:1/A TIRE/IZMIR 02325123595
TORBALI DERMAN ECZANESİ ATATÜRK MAH. 1551 SOK. NO:18/A 02324586265
TORBALI CANSU ECZANESİ TORBALI MH. METROPOLİS BULVARI NO:114-A 02329993770
URLA TUNA ECZANESİ YENIMAHALLE ZAFER CAD. 36 02327541047
ÜÇYOL ONANÇ ARSLAN ECZANESİ PİRİ REİS MAH. İNÖNÜ CAD. NO:228A-228B 02322610262
YENİ FOÇA24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. KIVANÇ ECZANESİ GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA 02328146031
YENİ ŞAKRAN21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YAZAL ECZANESİ SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR 02326287143
YENİŞEHİR NEDREN ECZANESİ GAZILER CD.NO:307 YENISEHIR 02324589061
YENİŞEHİR SİMYA ECZANESİ KÜLTÜR MH. MUSTAFA MÜNİR BİRSEL SK. NO:10/A 02323433000
YEŞİLYURT24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ GÖZDE ECZANESİ 9033 SOK. NO:21/A YESILYURT 02322454042
ZEYTİNALANI ZEYTİNALANI ECZANESİ ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH. 02327664043