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Haberler İzmir İzmir'de hareketli saatler! Önce kavgada bıçakladı hırsını alamayıp bir de hastanede bıçakladı

İzmir'de hareketli saatler! Önce kavgada bıçakladı hırsını alamayıp bir de hastanede bıçakladı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde çıkan kavgada bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede husumetlileri tarafından bir kez daha bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan yakalanırken kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İHA

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede husumetlisi tarafından bir kez daha bıçaklandı. Korku dolu anların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de hareketli saatler! Önce kavgada bıçakladı hırsını alamayıp bir de hastanede bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (29) ve husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında mahallede henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bıçaklı kavga çıktı. Taraflar birbirlerini bıçaklarken, A.Ö., yakınları tarafından araçla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yaralı A.Ö., Travma Bölümü'nde tedavi altına alınırken, motosikletle hastaneye gelen 2 husumetlisi hastanenin içerisine girdi.

İzmir’de hareketli saatler! Önce kavgada bıçakladı hırsını alamayıp bir de hastanede bıçakladı

HUSUMETLİSİNİ HASTANE İÇİNDE BIÇAKLADI
Şüphelilerden birisi içeride sağlık çalışanları ve hastalar bulunurken, üzerinde bulunan bıçakla A.Ö.'ye saldırdı. Savurduğu bıçak A.Ö.'nün omuzuna isabet ederken, içeride bulunan sağlık çalışanları ve hastalar korkuyla sağa sola kaçıştı. Olayın ardından şüphelilerden birisi motosikletle diğeri ise yaya vaziyette hızla hastaneden çıkarak olay yerinden kaçtı.

İzmir’de hareketli saatler! Önce kavgada bıçakladı hırsını alamayıp bir de hastanede bıçakladı

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen A.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, polis, bıçaklı saldırganı kısa sürede yakaladı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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