Öğretim üyesinin organları bağışlandı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle dövülerek öldürüldü. İzmir'in Konak ilçesinde Eşrefpaşa semtindeki kafeteryada Dicle, üvey kardeşini husumetli olduğu tarafla barıştırmak istedi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, demir çubukla darbedilen 2 çocuk babası DEÜ Elektrik- Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MİDE AMELİYATI OLMUŞTU

Öğretim görevlisi Salih Zafer Dicle'nin 2019 yılında mide küçültme operasyonu geçirip kilo verdiği, 9 ay önce de ikinci evliliğini yaptığı ifade edildi. Öte yandan Dicle'nin organları da bağışlandı.