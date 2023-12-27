Organ bağışında İzmir ilk sırada

'HER BAĞIŞ YAPANA BİR FİDAN'

İzmir'de 2023 yılında toplam 38 donörün hastaların hayatını kurtardığını açıklayan Dr. Bozdemir, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 3 bin 500 kişinin canlıdan dahi organ bulamadığını söyledi. 2019 yılında beyin ölümü ve donör sayılarının oldukça yüksek olduğunu belirten Dr. Bozdemir, pandemi ile tüm dünyada düşüş olduğunu ve eski rakamları tutturmak için çalıştıklarını söyledi. Dr. Bozdemir, "2023 itibarıyla İzmir'de beyin ölümü tespit sayımız 205, donör sayımız ise 38'dir. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda bisiklet etkinliği, motosiklet korteji, karikatür sergisi gibi programlarımız oldu. Türkiye'de ilk kez Buca Kaynaklar'da organ bağışı hatıra ormanı için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol yaptık. Her bağış yapana bir fidan dikilecek şekilde bir kampanyamız var. Yılın 12 ayı bunu hatırlamak gerekir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kişi kendi başına geldiğinde ya da yakının başına geldiğinde bunun önemini anlayabiliyor. Sık sık hatırlatılması lazım" dedi.