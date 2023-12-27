Organ bağışında İzmir ilk sırada

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, Türkiye'de organ nakli bekleyen 31 binin üzerinde hasta olduğunu, bunlardan 3 bin 500'ünün İzmir'de bulunduğunu söyledi. Dijital ortamda kayıtların alındığı 2013 yılından bugüne kadar İzmir'de 86 bin 251 bin kişinin organ bağışı için taahhütte bulunduğunu anlatan Dr. Bozdemir, "Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra, birkaç gün içinde karar verilip, organlarının bağışlanması gerekiyor. Kişi sağlığında bağış yapmış olsa bile yine yakınlarından onay alınması gerekiyor. Türkiye'de yakınların yüzde 80'i organ bağışına onay vermiyor. Bu nedenle ülkemizde diğer ülkelerden farklı olarak canlıdan bağış yapmak zorunda kalıyoruz. Canlıdan ise sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılıyor. Diğer organlar yapılamadığı için bu kişiler, hayatını kaybedebiliyor. Organ bağışına destek olup, nakil sayesinde hayata dönebilecek insanlara faydalı olmamız gerekiyor" dedi.