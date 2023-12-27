  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Tire’ye hizmet yeterli değil

Tire’ye hizmet yeterli değil

NADİR UYSAL
Tire’ye hizmet yeterli değil

WHATSAPP İHBAR HATTI: 0506 225 03 44

İzmir Tire'de, Defne sokak sakinleri üç yıldır yeterli hizmeti alamadıklarından yakındı. Doğu Çevre Yolu diye bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki toplam 66 dairelik site sakinleri yetkililerin yılladır kendileri görmezden geldiğini belirterek, "Burası adeta belediye hizmetlerine kapalı bir alan. Belki de, Tire'de yeteri kadar hizmet alamayan tek bölgeyiz. Doğru düzgün yolumuz, kaldırımımız yok. Kış aylarında oluşan derin çukurlar ve vıcık vıcık çamurla boğuşuyoruz. Bozuk yollardaki devasa çukurlar otomobillerimizin alt takımları ile lastiklerine zarar veriyor. Yetkililere sesleniyoruz daha bizi ne kadar görmezden gelip yokuşuz gibi davranacaksınız?" diye konuştular.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA