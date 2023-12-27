Tire’ye hizmet yeterli değil

WHATSAPP İHBAR HATTI: 0506 225 03 44

İzmir Tire'de, Defne sokak sakinleri üç yıldır yeterli hizmeti alamadıklarından yakındı. Doğu Çevre Yolu diye bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki toplam 66 dairelik site sakinleri yetkililerin yılladır kendileri görmezden geldiğini belirterek, "Burası adeta belediye hizmetlerine kapalı bir alan. Belki de, Tire'de yeteri kadar hizmet alamayan tek bölgeyiz. Doğru düzgün yolumuz, kaldırımımız yok. Kış aylarında oluşan derin çukurlar ve vıcık vıcık çamurla boğuşuyoruz. Bozuk yollardaki devasa çukurlar otomobillerimizin alt takımları ile lastiklerine zarar veriyor. Yetkililere sesleniyoruz daha bizi ne kadar görmezden gelip yokuşuz gibi davranacaksınız?" diye konuştular.