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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın! Polisi görünce sobaya attılar

İzmir'de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın! Polisi görünce sobaya attılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde kıraathanede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Polisin geldiğini fark eden torbacı, uyuşturucu maddeleri sobaya atıp yakmak isterken suçüstü yakalandı.

İHA
İzmir’de uyuşturucu ticareti yapılan kıraathaneye baskın! Polisi görünce sobaya attılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesine bağlı Tepecik semtinde bulunan bir kıraathanede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Bu esnada polisi gören şüpheli, kıraathanede bulunan esrar maddelerini sobaya atarak yakmak istedi.

Olay polisin dikkatinden kaçmazken, sobada yakılmak istenen esrar, polis ekipleri tarafından su ile söndürüldü. Yapılan kontrolde soba içerisinden 254,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.

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