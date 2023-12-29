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Haberler İzmir İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Akıl, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz olan cuma namazının saati ibadetini yerini getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte 29 Aralık İzmir cuma namazı vakti...

HABER MERKEZİ

Cuma namazını eda etmek isteyenler bulundukları ilin cuma namazı vaktini araştırıyor. Diyanet il il cuma namazı saatini paylaştı. Peki İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir'de cuma namazı saati kaçta? İşte 29 Aralık İzmir cuma namazı vakti...

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK! İzmir’de cuma namazı saat kaçta?

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İzmir'de bugün cuma namazı 13:18'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?
Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK! İzmir’de cuma namazı saat kaçta?

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için İmam Ebu Hanife'ye göre imamın dışında en az üç; İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise imamın dışında en az iki kişi bulunması gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/60).
Her ne kadar İmam Şâfiî kavli cedîdinde cuma namazının sahih olması için kırk kişinin bulunması şart koşulmuşsa da kavli kadiminde imam dâhil üç kişinin bulunması yeterli görülmüştür. Hanbelî mezhebine göre ise en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmu', 4/502; Zekeriya el-Ensârî, el-Gurer, 2/8; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, 2/76-77).
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakîu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu's-Salavât, 78 [1082]). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/255 [5617]).
Resûlullah (s.a.s.) , cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivâyeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cum'a, 38 [936]). Öte yandan Hz. Peygamber bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/255 [5617]).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamber'den (s.a.s.) gelen rivâyetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 29 ARALIK! İzmir’de cuma namazı saat kaçta?

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?
İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/170; Mevvâk, et-Tâc, 2/520; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/543; Kâsânî, Bedâi', 1/259- 261; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/242-243). Şu kadar var ki cuma namazı nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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