İzmir’in o ilçesinde hava kirliliği ’hassas’ değerde

İzmir'de özellikle kent merkezinde bulanan bazı semtlerde kullanılan soba nedeniyle bacalardan yükselen duman hem hava kirliliğine neden oluyor hem de etrafa yayılan duman kokusu vatandaşları olumsuz etkiliyor. Kent üzerinde oluşan hava kirliliği gözle görülür seviyelere ulaşırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre; özellikle merkez ilçelerden Konak'ta hava kalitesi 'hassas' değerlerde, Bayraklı, Balçova, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka ve Karabağlar da ise 'orta' değerlerde ölçüldü.