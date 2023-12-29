Yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi! İzmir’de 3,7 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

Yılbaşı öncesi sahte alkollü içki üreten kişilere yönelik çalışmalar sıklaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 302 alkollü eğlence mekanı kontrol etti. 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Kontrollerde 3,7 ton taklit etiketli etil alkol, 1344 şişe sahte içki, boş şişe, kapak, etiket ve benzeri 1740 adet sahte içki üretiminde kullanılan malzeme, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6024 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara, 1993 elektronik sigara cihazı ve likiti, 325 kilo tütün ele geçirildi.

