  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 64 ayrı uyuşturucu baskını: 87 kişiye işlem yapıldı

İzmir'de 64 ayrı uyuşturucu baskını: 87 kişiye işlem yapıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde yaptığı 64 operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı. 5 gün süren operasyonda, 87 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İHA
İzmir’de 64 ayrı uyuşturucu baskını: 87 kişiye işlem yapıldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kente uyuşturucu madde sevkiyatı ve dağıtımının engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Birçok ilçede 5 gün içerisinde gerçekleşen 64 uyuşturucu operasyonunda, toplam 87 şüpheliye işlem yapılırken, 34 şüpheli tutuklandı; 26 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 10 kilo 169 gram esrar-skunk, 1 kilo 444 gram metamfetamin, 390 gram kokain, 16 bin 50 sentetik ecza, çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 2 tüfek, 7 tabanca ve 170 tabanca/tüfek fişeği ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA