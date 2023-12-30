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Haberler İzmir İzmir'de, Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

İzmir'de, Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de, Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi'nde tesisatçı M.K.'nin (52) iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresteki aramalarda bir çuvalın içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirdi. Eser koruma altına alınırken, M.K. gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki sorgusunda çuvalı yolda bulduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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