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Haberler İzmir İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi'nde doğdu

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi'nde doğdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 3 kilo 100 gram olarak doğan 'Yüsra', yeni yılın ilk bebeği oldu. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin ilk ziyaretçisi AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı oldu.

İHA
İzmir’de yeni yılın ilk bebeği Bayraklı Şehir Hastanesi’nde doğdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Yüsra Güleç oldu. Sultaniye (30) ve Uğur Güleç çiftinin ikinci çocukları Yüsra Güleç, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 100 gram olarak gözlerini dünyaya açtı. 6 yaşında Tuğra isminde bir oğlu olduğunu ve ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne Sultaniye Güleç, "Bizim için çok güzel oldu, mutluluk oldu. Yeni yılda en güzel hediye, mutluyum" dedi.

AK PARTİLİ ÇANKIRI ANNE VE BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastaneye gelerek doğum yapan anne ve bebeğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim. İnşallah bebeğimiz vatana, millete hayırlı olur. İsmiyle yaşasın" ifadelerini kullandı. Çankırı ve Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcılarından Uzm. Dr. İhsan Peker, Yüsra bebeğe altın hediye etti.

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