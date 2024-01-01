Kan dökücü kara melek

İZMİR'DE İŞLENEN UNUTULMAZ CİNAYETLER FATİH ŞENDİL ARAŞTIRDI YAZDI...

İzmir'de 'zengin dul' olarak bilinen komşusu Hafize Ünal'ı öldürmekten 20 yıl, işadamı eşi Mehmet Ali Gürer'i kardeşine öldürtmek suçundan müebbet hapse mahkum olan ve kamuoyunda 'Kara Melek' olarak bilinen Aysun Gürer, cezasını tamamlayıp özgürlüğüne kavuştuktan sonra Muğla Marmaris'te bir akrabasının evinde balkondan atlayarak intihar etmişti. Kara Melek lakaplı Aysun varlıklı olmayan bir ailenin kızıydı. Erken yaşta aile baskısı evlendirildi, bir kızı oldu. Gözü yükseklerde olan ve evliliğini yürütemeyen genç kadın boşandıktan sonra dev alışveriş merkezleri, gıda, inşaat toptan satış mağazaları bulunan Manisalı işadamı Mehmet Ali Gürer'le (44) tanıştı. Gürer de eşinden yeni boşanmıştı. ,Aysun, Gürer'le ilişkisini ilerlettikten sonra hamile kaldı. Gürer de Aysun'la nikah yaptı. Aysun için çok istediği yeni bir hayat başlamıştı. Gürer'den kızı, ardından da oğlu oldu. İlk eşinden olan kızı Merve de kendileriyle birlikte kalıyor, özel okullarda okuyordu.

YENİ SEVGİLİSİ OLDU

Aysun' Gürer'in bir süre sonra eşiyle ilişkisi de bozulmuştu. Çocuklara ailesi bakıyordu. Aysun ve kocası bir süre ayrı yaşamaya başladılar. Bu arada Aysun astsubaylıktan malulen emekli olan Lütfullah Ertekin Teker (34), gezip tozuyordu. Aysun bu arada Hatay Semti'nde lüks bir daire tutturmuş, dayamış döşetmiş ve kocası Gürer'i neredeyse buraya sokmaz olmuştu. Bu sırada Aysun'un hayatında dönüm noktası sayılacak bir kişi ortaya çıktı: Hafize Ünal. Aysun'la aynı apartmanda oturan Hafize Ünal da (33) İtalyan asıllı eşinden boşanmış, hızlı bir hayat sürüyordu. Polis müdürlerinden politikacılara kadar birçok erkekle birlikte yaşarken, Aysun'a da "akıl hocalığı" yapıyordu. Eşinden uzun süren ayrı kalmak, lükse alışan Aysun'u zor durumda bıraktı. Eşiyle kavga ettiklerinden para alamıyordu. Yeni bir planı uygulamaya koydu Aysun. Kocasını arayıp onun istediği gibi bir eş olacağını söyledi. Gürer umutlandı, hatta eve bir imam çağrılıp nikah tazelendi. Bu olaydan birkaç gün sonra müthiş bir gelişme oldu. Hafize Ünal evinde CHP'nin Buca İlçe Başkanı Hüseyin Yüzer tarafından ölü bulundu.

CİNAYET İHBARI SONU OLDU

Polis uzun araştırmalara rağmen cinayetin failini bulamadı. Mehmet Ali Gürer, bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varmıştı. Sadece bir kez gördüğü evin temizliğine bakan kadın, bir gün kendisini kenara çekti, "Aysun seni sevgilisi ile öldürecek, plan yaparken duydum, kaç" dedi. İşadamının kafası iyice karışmıştı, ama Aysun'un çok alkollü olduğu bir anda söylediği sözlerle de şok oldu. Aysun, Hafize Ünal'ı kendisinin öldürdüğünü söylemiş, en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı. Gürer, kızı ve oğlunu kaptığı gibi evden ayrıldı, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gürer, savcılığa verdiği yazılı ifadede Aysun' un, Hafize Ünal'ı sevgilisi Teker'le öldürdüğü ihbarını yaptı. Aysun, gözaltına alındı, bırakıldı. Ancak bu ihbar Gürer'in sonu oldu.

SON KEZ YENİ ASIR'I ARADI

Gürer, ihbarı yaptıktan 9 gün sonra kayınbiraderi Adnan Anaç'ın tabancasından çıkan kurşunlarla can verdi. Aysun tekrar gözaltına alındı. Aile, Adnan'ı Aysun ve sevgilisi Teker'in azmettirdiğini, bu sayede çocukların velayetini alıp trilyonluk mirasa ortak olmayı amaçladığını iddia etti. Aysun ısrarla herşeyi reddediyordu. Ancak Organize Suçlar Bürosu dedektifleri sıradan bir silah kaçakçılığı ile uğraşırken cinayeti de çözdü. İşadamı Mehmet Ali Gürer de ölmeden bir saat önce Yeni Asır'dan arkadaşımız Fatih Şendil'i arayıp 'Fatih, sen benim eski eşimin yeğenisin bu kadın Aysun beni öldürtecek demişti. Ancak Gürer çok değil o telefondan bir saat sonra işyerinin bulunduğu Gıda Çarşısı içinde cuma namazına koruması ile birlikte giderken öldürülmüştü.

YASAK İLİŞKİLER AĞI

Sorgulanan sanıklar bir tabancayı Aysun Gürer'e sattıklarını itiraf etti. Aysun ve sevgilisi Teker, tekrar gözaltına alındı. Yaptırılan yüzleştirmede Halim Öz, tabancayı 60 milyon liraya Aysun ve Lütfullah'a sattığını söyledi. Kaçacak yeri kalmadığını anlayan Aysun, komşusu Ünal'ı öldürdüğünü itiraf etmiştti. İki sevgili tutuklanmıştı. Aysun Gürer çevresine ölüm ve dehşet saçtı. Cinayetlerin ardından yasak ilişkiler de ortaya çıktı. Hafize Ünal'ı bulan müteahhit Hüseyin Yüzer, cinayetle ilgili günlerce gözaltında kaldı, sorgulandı. Yüzer bu yüzden yürüttüğü CHP İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kaldı. Zengin dulun bir sevgilisinin de Polis Müdürü Cengiz Pınarbaşı olduğu ortaya çıktı. Cinayet işlendiğinde Konak İlçe Emniyet Müdürü olan Cengiz Pınarbaşı'nın Hafize Ünal'la yaşadığı yasak aşk ortaya çıkınca pasif göreve atandı. Zengin dulun İtalyan asıllı eski eşinin Marmaris'teki işleri bozuldu ve İtalya'ya dönmek zorunda kaldı. Aysun Gürer'in kardeşi Adnan Anaç cezaevinde ve ölüm cezasıyla yargılandı. Lütfullah Ertekin Teker de tutuklandı.

SEVGİLİDEN ATIŞ EĞİTİMİ

Yaptırılan tatbikatta Aysun Gürer, "Hafize, Ertekin ile olan ilişkimi biliyordu. Kocama anlatmakla tehdit ederek, benden kendisi için para karşılığı erkeklerle yatmamı istedi. Ertekin ile silah aldık ve öldürdüm" dedi. Cinayetten önce, sevgilisinden atış talimi aldığı da belirlenen Gürer, "Ne yaptıysam ailemi, yuvamı kurtarmak için yaptım. Anlatacak çok şeyim var. Konuşursan Türkiye sarsılır" diye bağırdı. Sanıkların Urla'da, denize attıklarını söylediği suç aleti ise dalgıçlar tarafından yapılan aramaya rağmen bulunamadı.

HAPİSTEN ÇIKTI KENDİ CANINA KIYDI

İzmir'de 'zengin dul' olarak bilinen komşusu Hafize Ünal'ı öldürmekten 20 yıl, işadamı eşi Mehmet Ali Gürer'i kardeşine öldürtmek suçundan müebbet hapse mahkum olan ve kamuoyunda 'Kara Melek' olarak bilinen Aysun Gürer, cezasını tamamlayıp özgürlüğüne kavuştu.

İndirim maddelerinden faydalandıktan sonra her iki cinayet suçundan Isparta Cezaevi'nde toplam 7 yıl hapis yatan 37 yaşındaki Aysun Gürer, yaşadığı kötü günlerin izlerini üzerinden atamıyordu. Roman gibi hayat yaşayan ve İzmir'in gecekondu semtlerinden birinde otururken işadamı ile evlenen Aysun Gürer'in hayatı romanlara konu olacak türden oldu.

Gözü yükseklerde olan ve evliliğini yürütemeyen Aysun Gürer tahliye olduktan sonra Marmaris'te kaldığı bir akrabasının evinde intihar ederek yaşamına son vererek adeta senaryosunu kendi yazdığı hayatının filmine son noktayı koymuştu.