Köy okullarına yüzde yüz destek

İzmir'de bulunan Can Erzincanlılar Derneği, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında köy okullarındaki öğrenciler için kampanya düzenledi. "Çocuklar üşümesin, bir küçük tebessüm" kampanyası kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında Erzincan'da bulunan 4 köy okuluna 100 mont, 100 bere, 100 atkı, 100 ayakkabı ve kitaplardan oluşan ürünler gönderildi.

'DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ'

Erzincan'da bulunan Beşsaray Köyü İlköğretim Okulu, Barış Mahallesi Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Tercan Çadırkaya İlköğretim Okulu ve Çayırlı 29 Ekim İlköğretim Okulu'na ulaşan hediyeleri alan çocuklar, dernek üyelerine teşekkürlerini iletti. Kampanyaya destek veren dernek üyeleri ve gönüllülerin yanı sıra Hollanda'da bulunan Can Erzincanlılar Vakfı Başkanı Murat Kurt 'a teşekkürlerini ileten Can Erzincanlılar Derneği Başkanı Hanefi Baki, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde olduğu gibi bu kampanya ile de yüreklere dokunmak, çocukların yüzünde küçücük de olsa bir tebessüm yaratmak istedik. Devam eden desteklerle dayanışmayı büyütmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.