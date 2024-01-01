Park halindeki TIR’lar sokağı daraltıyor

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde mahalle aralarına park edilen TIR'ların yolu işgal ettiğinden dert yanan vatandaşlar, büyük tonajlı araçlarla ilgili sorunun çözülmesi için yardım istedi. TIR'ların park ettiklerinde sokağı daralttığının altını çizen vatandaşlar, yetkililere seslenerek ya bu araçlar için bir park yeri yapılmasını ya da bu araçların sokaklara park etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Limontepe Mahallesi ile Bahriye Üçok Mahallesi 9683 sokakta oturan vatandaşlar, mahallelerinde park yapan bu araçlardan şikayetçi oldu. Mahalle sakinleri, "TIR'lar ve büyük tonajlı araçlar yollarımızı işgal ediyor. Buraya park edilemez levhası ile bir önlem alınmasını istiyoruz. Belediyeye, zabıtaya ve emniyete bildirdik ancak herkes topu birbirine atıyor. Uyarı levhası konulmayacaksa ya bu araçlar için bir park yeri yapılsın ya da tırların park yapması engellensin" diye tepki gösterdi.