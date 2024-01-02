Göl Gazinosu, Balmumu Heykel Müzesi olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin ve ülkenin kültürel geçmişinde önemli bir yere sahip olan Ada ve Göl gazinolarında yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Soyer, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Göl Gazinosu'nu Balmumu Heykel Müzesi olarak kullanmayı planladıklarını belirtti.

'MART SONUNDA BİTECEK'

Başkan Soyer, "Göl Gazinosu'nu aslına uygun olarak yeniden yapıyor olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü artık fiziki ömrünü tamamlamış bir noktadaydı. Çok hırpalanmış, çok yıpranmıştı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı restorasyon ve rekonstrüksiyon projeleri gereği Göl Gazinosu'nun güçlendirmeye uygun olmadığına karar verildi. Kurul onaylı proje tarafımıza ulaştığında binayı devraldık. Binanın statik olarak güçlendirmeyi kaldırmayacağı raporlarda mevcuttu. Tamamen yıktık ve aslına uygun bir şekilde yeniden yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında İzmir Enternasyonal Fuarı kültürünü yeniden yaşatacak bir yapıya kavuşmuş olacağız" dedi.