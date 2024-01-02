‘İzmir daha iyi hizmeti hak ediyor’

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Kasapoğlu, "Parlamentoda temsil etmekten onur duyduğum İzmir'in sorunlarını her zaman gündeme taşıdık. İzmir, çok daha iyi yönetilmeyi ve en iyi, modern ve çağdaş hizmeti hak ediyor" dedi.

'KENTLİLİK BİLİNCİ VAR'

Kasapoğlu şöyle konuştu: "Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem ve sonraki artçıları 2023 yılının ülke için bir hüzün dolu başlamasına neden oldu. Hatay ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Türkiye'nin 11 kentini etkiledi ve çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Buradan tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi. "İzmir'in kanayan sorunlarını ve kentin gerek Türkiye ve gerekse dünyada hak ettiği değeri kazanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diyen Kasapoğlu, "İzmir'de bir kentlilik bilinci var. Ancak bu bilinç layık olduğu şekilde yönetilemiyor. İzmir palyatif çözümlerle değil, uzun yılları kapsayacak kalıcı çözümlerle tanışmalı. Yerel seçim İzmir için bir milat olacaktır kanısındayım" dedi.

"YÜREĞİMİZİ DAĞLADI"

DR. Kasapoğlu, yılın son günlerinde yaşanan terör saldırısı ile ilgili olarak, "12 askerimizin şehit olması yüreğimizi dağladı. Aziz Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.