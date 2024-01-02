İzmir’de hafriyat kamyonu devrildi! İşte o anlar...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir hafriyat kamyonu yük boşalttığı esnada devrildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken meydana gelen olayda ciddi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Olay saat 15.00 sıralarında Tahsin Yazıcı Mahallesi Mızraklı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yüklü hafriyat kamyonu, kasadaki yükü boşalttığı esnada yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili tutanak hazırlandı.

DEVRİLME ANI KAMERADA

Kamyonun devrildiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde kasadaki yükü boşalttığı esnada kamyonun yan devrildiği yer alırken, vatandaşların korku dolu bağırışları duyuldu.

O ANLARI ANLATTI

Öte yandan kazayı gören çevre esnaflarından Engin Akkaya, Ben içeride çalıştığım esnada kamyonun yanaştığının seslerini duydum. Daha sonra büyük bir gürültüyle yan devrildiğini görünce bütün mahalle oraya doğru gittik. İçeride sıkışan sürücüye yardım ettik ve çıkarttık. Çok şükür sağlık durumu iyiydi. Büyük bir korku yaşadık. Neyse ki kimseye ciddi bir şey olmadı" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.