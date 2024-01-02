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Haberler İzmir İzmir’in 2023 yılı asayiş bilançosu açıklandı! 1 yılda 3 bin 81 şüpheli yakalandı

İzmir’in 2023 yılı asayiş bilançosu açıklandı! 1 yılda 3 bin 81 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberi... Geride bıraktığımız 2023 yılının asayiş bilançosu açıklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıllık zaman diliminde gerçekleştirdiği 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheliyi yakaladı, 582 kişi de tutukladı.

İHA
İzmir’in 2023 yılı asayiş bilançosu açıklandı! 1 yılda 3 bin 81 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberi... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçluyla etkin mücadelesi kapsamında, 2023 yılı boyunca yapılan 28 operasyon çerçevesinde; 3 bin 81 şüpheli yakalandı, 582 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 9 bin 853 aranan kişi ve 9 bin 448 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda bin 37 adet ruhsatsız tabanca, 198 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 175 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 102 adet fişek, 69 bin 885,37 gram esrar, bonzai, jamaika, skank ve metamfetamin, 130 bin 871 adet uyuşturucu hap, 3,360,89 gram kokain, 189,7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak alkol, 367 adet çalıntı motosiklet, 201 adet şasi ve motor numarası kazılmış motosiklet ele geçirildi.

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