Yılın ilk bebekleri yüzleri güldürdü

Yeni yılın ilk bebekleri ailelerinin yüzlerini güldürdü. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 2024 yılının ilk bebeğini ziyaret etti. Çankırı, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İhsan Peker ile birlikte Sultaniye ve Uğur Güleç çiftinin ikinci çocuğu olan ve gözlerini yeni yılın ilk saatlerinde açan Yüsra Güleç'i hastanede ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Anne Sultaniye Güleç ile bir süre sohbet eden Çankırı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Bebeğe altın takan ve anneye çiçek hediye eden Çankırı, aileye yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi. Anne Sultaniye Güleç ise, "Bebeğimiz yeni yılda bize en güzel sürpriz ve hediye oldu. Yeni yıldan başka ne isteyebilirim ki. Bize en güzel hediye" dedi.

BALIKESİR'DE İKİZ SEVİNCİ YAŞANDI

Balıkesir'de yeni yılın ilk bebekleri ikiz oldu. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'nde, saat 00.01 ile 00.02 de ikiz tüp bebek dünyaya geldi. Ailesi 10 yıl sonra dünyaya gelen bebeklerine Yaman ve Buğlem ismini verdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Eşi Şenay Ustaoğlu, 1 Ocak 2024 saat 00.01 ile 00.02'de dünyaya gelen ilk bebekler Buğlem ve Yaman'ı ziyaret ederek aileye çeyrek altın hediye etti. Vali Ustaoğlu, "İkiz bebeklerin ailelerini tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz" dedi.