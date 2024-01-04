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Haberler İzmir Menemen’de suça geçit yok

Menemen’de suça geçit yok

HABER MERKEZİ
Menemen’de suça geçit yok
İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda çok sayıda aranan suçlu yakalanırken, özellikle uyuşturucu ve diğer suç unsurları konusunda önemli çalışmalar yürütüldü. 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında sıkı çalışma yürüten Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda suç unsurlarıyla mücadele etti. Operasyonlarda, 108 ruhsatsız tabanca, 46 tüfek, suçta kullanılan 120 kesici alet ve bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise, madde ticareti yaptığı belirlenen 70 şüpheli ve uyuşturucu kullanma suçundan 556 şahsa işlem gerçekleştirildi.
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