SMA’lı Azra desteksiz yürüyor

İzmir'de yaşayan Hakan Güngör (35) ve Duygu Güngör (36) çiftinin SMA Tip 2 hastası kızları Azra Güngör (3), Zolgensma gen tedavisinden faydalanmak için gittiği Dubai'den döndü. Kızları Azra'nın pembe ayakkabılarını giyip yürüdüğünü görmenin kendileri için tarifsiz bir duygu olduğunu anlatan Hakan Güngör, "Dubai'ye gitmeden önceki Azra ile şu anki durumu arasında dünyalar kadar fark var. Azra daha önce emeklememişti, şu an desteksiz yürüyor. Evin içinde ayağa kalkıp kendi gidebiliyor" dedi. Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin ilk kızları Azra Güngör'e 16 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. 18 aylıkken Zolgensma gen tedavisi için bağış kampanyası başlatılan Azra, tedavi için gereken 1 milyon 817 bin dolarlık tutarın 17 ayda toplanmasıyla ailesiyle birlikte Dubai'ye uğurlandı. Tedavisi bitince İzmir'e tekrar dönen Azra, artık desteksiz yürüyor.