Diyaliz savaşçısı Dilek böbrek nakli bekliyor

İzmir'de kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 8 buçuk yıldır diyalize giren Dilek Gençyılmaz herkesi organ bağışçısı olmaya davet ediyor. Gençyılmaz'a iki kez organ bağışından böbrek çıktı, ancak ikisinde de doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil işlemi gerçekleşmedi.

Organ bağışı yapmanın bir insanlık görevi olduğunun altını çizen genç kız "Ben yıllardır diyaliz savaşçısı biri olarak, böbrek nakli beklerken bütün organlarımı bağışladım. Bizleri yaşatmak sizin elinizde" çağrısında bulundu. Kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu öğrenen Dilek Gençyılmaz, haftanın 3 günü 8 saat diyalize giriyor. Sağlık sorunu nedeniyle de eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı.

'BAŞKA BİR CAN VAR'

Artık yaşamının bir parçası olan diyalizle birlikte yaşamayı öğrendiğini belirten Gençyılmaz, şöyle konuştu: "Yakın dost ve arkadaşlarım dışarı çıkmak için organizasyon yapıyor. Bu organizasyonlarına beni almak için bana da uyuyorlar. Bana sıra gelen ve uyuşmayan böbrekler için üzülmedim. Çünkü bana olmadı ama bekleyen başka bir cana takıldığı ve kurtulduğu için sevinçliyim her zaman."