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Haberler İzmir İzmir'de suç örgütü çökertildi: 5 şüpheli cezaevine gönderildi

İzmir'de suç örgütü çökertildi: 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de vatandaşları ortaklık yalanıyla ağına düşüren ve maddi durumu kötü olanları tehdit eden suç örgütünün çökertilmesine yönelik iki operasyon yapıldı. Yakalananlardan şüphelilerden 5' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
İzmir’de suç örgütü çökertildi: 5 şüpheli cezaevine gönderildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Menemen ve Foça ilçelerinde, liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyon dahilinde 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulurken ikinci operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.

Adreslerde 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği baskınlar kapsamında, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün, Menemen ve Foça ilçelerinde vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.

2 TUTUKLAMA DAHA

Suç örgütüne yönelik düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı. Firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

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