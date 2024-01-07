Büyük buluşmada kalpten duygular

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Mürsel Adıyaman (31) ile Merve Adıyaman'ın (29) 2 yaşındaki kızları Asel Lina Adıyaman'a, 4 aylıkken kalp yetmezliği teşhisi kondu. Durumu kötüleşen Asel, nakil listesine alındı. O sırada Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, oyun oynarken balkondan düştü. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan kalp, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya nakledildi.

'KENDİ KIZIM GİBİYDİ'

Küçük Asel ve ailesi, organ bağışı yaparak yeniden hayata tutunmasını sağlayan adaşı Asel'in ailesi ile İzmir'de buluştu. Baba Mustafa İnal, "Asel'e ilk sarıldığım anda kanım adeta çekildi. Kendi kızıma sarılmaktan farksız bir duygu hissettim. Zaten ilk andan itibaren Asel de bize hiç yabancılık çekmedi. Kızımın ölümünden sonra, Asel'i kucağıma alınca dünyanın en mutlu insanı oldu. Bizi Adıyaman ailesi en iyi şekilde misafir etti. Bir kızımı kaybettim, bir kızım daha oldu" dedi.

'VEFA BORCUMUZ VAR'

Organ naklinden uzun bir süre ilk kez nakil edilen küçük Asel'in ailesinin evinde gerçekleşen buluşmada en kalpten, en duygulu anlar yaşandı. Kader ortaklığı yapan iki aile bundan sonra daha sık sık görüşme ve bağlarını asla koparmama kararı aldı. Kalp nakli ile kızının hayata tutunduğu için baba Mustafa İnal'a çok şey borçlu olduklarını belirten diğer baba Müslüm Adıyaman ise "Biz minik Asel'in ailesine ömür boyu vefa borcumuz var. Onların hakkı ödenmez. Geldikleri ve kızıma sarıldığı an o kadar mutlu olduk ki tarifi yok. Onlar mutlu olursa biz de onlarla mutlu oluruz. Kızım Asel'e İnal aiesi bağış yaparak can oldular, hayat bağışladılar. Bize kardeş aile oldular. En kısa zamanda bizde Konya'ya onları ziyarete gideceğiz" ifadelerini kullandı.