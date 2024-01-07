Coin şirketine büyük vurgun

Geçtiğimiz günlerde İzmir Token'ı halka arz eden İzmir merkezli Ocakçı Holding sahibi iş insanı sanayici Sedat Ocakçı, şirkete ait soğuk cüzdanını çalındığını sosyal medyadan duyurdu. Sedat Ocakçı, yatırımcılardan oluşabilecek tüm kayıplarının kendisi tarafından telafi edileceğini, telaşa kapılmamasını istedi. Yaptığı açıklamada, soğuk cüzdanı çalan kişinin şirketinde Siber Güvenlik uzmanı olarak çalışan bir kişi olduğunu belirtti.

'BANA SON BİR KEZ GÜVENİN'

Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederken şunları demişti: "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu." Sedat Ocakçı'nın coin yatıran yatırıcılara yaptığı paylaşımı şöyle; "Bana bugüne kadar güvenen herkese sonsuz teşekkür ederim ve bugün son bir kez daha güvenmenizi istiyorum. Kendi şirketimde çalışan uzmanım, İstanbul'dan para bozdurup getireceğim diyerek teslim ettiğimiz soğuk cüzdanla beraber ortadan kaybolmuştur. Bana inanmanızı ve bu ay sonuna kadar beklemenizi rica ederim."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru olduğu ve soğuk cüzdanla kaçan yeğenin yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtildi. Mali polisin de coin yatırımları ve kaçma iddiası ile ilgili inceleme başladığı öğrenildi.