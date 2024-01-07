İzmir’de 4.2 şiddetinde deprem

Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Dün yaşanan depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 14.53'te, merkez üssü Ege Denizi Çandarlı Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İzmir'deki depremin hemen ardından Malatya'da da 4 şiddetinde bir deprem oldu.