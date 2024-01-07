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Haberler İzmir İzmirli Veli Eren 174 gündür kayıp

İzmirli Veli Eren 174 gündür kayıp

HABER MERKEZİ
İzmirli Veli Eren 174 gündür kayıp
İzmir'in Karşıyaka ilçesinden arkadaşlarıyla buluşup eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan Veli Eren Atay'dan (19) 174 gündür haber yok. Polisin arama çalışmaları sürerken; yeni yıla hüzünle giren annesi Ebru Atay (46) "Hala evladımın hayatta olduğunu ve bize ulaşamadığını düşünüyorum. Her geçen gün çocuğumuza özlemimiz artıyor. Bir an önce oğlumuza ulaşıp, sesini duymak istiyoruz. Kaybımızla ilgili bilgisi olanlar muhakkak bize ulaşsın" dedi. Veli Eren'i bulmak için çalışmalarını sürdürürken, sanat dünyasından birçok isim de Veli Eren'in bulunabilmesi için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Ancak aradan geçen 174 güne rağmen Veli Eren Atay'dan herhangi bir ses çıkmadı.
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