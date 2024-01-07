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Haberler İzmir Suç makinesi evinde yakayı ele verdi

Suç makinesi evinde yakayı ele verdi

RAMAZAN AYDEMİR
Suç makinesi evinde yakayı ele verdi
İzmir'de yüzlerce suça karışan, 94 ayrı suçtan aranması olan ve 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şahsın Nazilli'de Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Şahsın kayınbiraderi N.D.isimli şahsa ait kimlik bilgileri olan, sahte bir kimlik ile yaşamını sürdürdüğü bilgisi istihbaratı alındı. Mahalleyi ve adresi uzun süre takip altına alan ekipler, şahsın bulunduğu ikametten nadir olarak dışarı çıktığını ve dışarı çıktığında ikamet ettiği evin çatı katından başka bir evin müştemilatına geçiş yapıp oradan sokağa giriş yaptığını tespit etti. Şahıs ekiplerin kovalamacası sonucu Yıldıztepe Mahallesi ara sokaklarda kıskıvrak yakalanarak cezaevine teslim edilirken, şahsın üzerinde sahte kimlik bulunduğu öğrenildi.
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