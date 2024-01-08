Camı kırarak telefon çalan hırsıza baskın

İzmir'de kaldırım taşı ile bir dükkanın camını kırıp, kolu ile uzanarak vitrindeki 6 cep telefonunu çalan A.E. (26), yakalandı. Konak'ta cep telefonu satışı yapan Ahmet Zafer Sucu (39), 4 Ocak sabahı iş yerine geldiğinde camın kırık olduğunu gördü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sucu, bir kişinin dükkanın kapısını kaldırım taşıyla camı kırıp, uzanarak cep telefonlarını çaldığını gördü. Sucu, "Hırsız kapıyı açamayınca yerden bir taş alıyor. Camı kırıyor, elini sokup, 6 cep telefonunu alıyor. Yaklaşık 70 bin lira zararımız var" dedi.