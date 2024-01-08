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Haberler İzmir Ekip otosu devrilince 3 polis yaralandı

Ekip otosu devrilince 3 polis yaralandı

HABER MERKEZİ
Ekip otosu devrilince 3 polis yaralandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ekip otosunun yol kenarındaki arsaya devrilip, ters durduğu kazada 1'i ağır 3 polis yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, yolun sağında bulunan arsaya uçtu. Kazada, polislerden M.A., V.G. ve V.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden V.Ç.'nin durumunun ağır, diğer 2'sinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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