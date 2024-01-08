İzmir polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılda da zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Bayraklı, Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde bulunan 5 adrese ve 3 araca yönelik zehir operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 13 kilo 173 gram esrar-skank, 2 kilo 740 gram kokain, 35 bin 565 adet sentetik ecza maddesi, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 7 tane de hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.