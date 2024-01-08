  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesindeki bandrolsüz ve kaçak sigara üreten fabrikaya polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 52 milyon TL olan üretim malzemeleri ele geçirildi.

DHA

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Tire ilçesinde yapılan baskında, bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi için fabrika kurulduğu ortaya çıktı, 52 milyon TL değerindeki üretim malzemeleri ile sigaralar ele geçirildi.

İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından elde edilen istihbari bilgide, bir fabrikada bandrolsüz ve kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlendi. Tire Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, bu sabah, fabrikaya yapılan baskında, piyasa değeri 45 milyon TL olan 1 adet yüksek kapasiteli sigara üretim makinesi ile 1 ambalajlama makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 3 kompresör, 2 hava tankı, 1 transpalet, 1300 kilo kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, 180 litre sigara üretiminde kullanılan tutkal, 87 filtre rulosu, 183 sigara kağıt rulosu ele geçirildi.

İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın! 52 milyon değerinde malzeme ele geçirildi

Ürünlerin yaklaşık piyasa değerinin 52 milyon TL olduğu vurgulandı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA