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Haberler İzmir İzmir'de şiddetli fırtına! Eğitime 3 gün ara verildi

İzmir'de şiddetli fırtına! Eğitime 3 gün ara verildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli fırtına, Karaburun ilçesindeki okula büyük oranda hasar verdi. Bu nedenle Küçükbahçe İlkokulu'nda, bugün itibarıyla eğitim öğretime 3 gün süreyle ara verildi.

DHA
İzmir’de şiddetli fırtına! Eğitime 3 gün ara verildi

Son dakika İzmir haberleri... Kent genelinde yarımadada etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Küçükbahçe Mahallesi'nde, çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü.

Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.

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