İzmir’de su borusu patladı bir saat müdahale edilmedi

İZMİR'İN ilk alışveriş merkezlerinden biri olan ancak depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılmasına karar verilen Karşıyaka'daki Ege Park Mavişehir AVM'de temel kazısı sırasında su borusu patladı. Çalışmalar bir taşeron firma tarafından yürütülürken, iddiaya göre firma çalışanları temel çalışması için kazı yaparken yer altından geçen içme suyu borusunu patlattı. Bir çevre sakini, "Yıkım ekibi, bilmedikleri yerleri kazmaları sonucu temiz su borusunu patlattılar. İZSU'ya bildirmemize rağmen su yaklaşık 1 saat boşa aktı. Zaman kaybedildi" diye tepki gösterdi.