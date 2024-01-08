Menemen’de silah tacirine operasyon

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahsın adresine operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ekipler, Menemen ilçesinde O.T. adlı bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından adrese gerçekleştirilen baskında şüpheli, kıskıvrak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 otomatik av tüfeği ve 62 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen O.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.