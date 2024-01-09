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Haberler İzmir Balçovalı Sema engelleri aştı

Balçovalı Sema engelleri aştı

HABER MERKEZİ
Balçovalı Sema engelleri aştı
İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan ve doğuştan serebral palsi hastası olan Sema Yılmazgil'in (52) burnunun ucuyla bilgisayarının ekranına dokunarak yazdığı 'Sevginin Gücü' isimli kitabının imza günü yapıldı. Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması nedeniyle serebral palsi hastası olan Sema Yılmazgil, Eskişehir'de başlayan yaşam mücadelesini İzmir'de sürdürürken, 'Sevginin Gücü' isimli bir kitap yazmaya başladı. Ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletine dokunarak harf harf kitabını bitirmek için mücadele etti. Bu süre zarfında annesini de kaybeden ve bakımı komşuları tarafından sağlanan Sema Yılmazgil, yılmayarak kitabını basıma hazırladı.
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