Çeşme’de eski kaleciye kurşun

İzmir Çeşme'deki bir gece kulübünde çıkan kavgada, bir dönem Turgutluspor'da kalecilik yapan Serhat Erdurak (31) silahla vuruldu. Olay, dün 04.30 sıralarında Ardıç Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kimliği belirsiz 3 kişi ile Serhat Erdurak arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler Serhat

Erdurak'a ateş edip, olay yerinden kaçtı. Serhat Erdurak, ayağından yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Serhat Erdurak'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Gece kulübünün güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri öğle saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı.