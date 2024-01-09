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Haberler İzmir Eski muhtar tartıştığı komşusunu öldürdü

Eski muhtar tartıştığı komşusunu öldürdü

HABER MERKEZİ
Eski muhtar tartıştığı komşusunu öldürdü
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan Kaya ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı. Şadan Kaya'nın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı. Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen Kaya yakalanarak gözaltına alındı.
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