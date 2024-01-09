İzmir’in ilk yerleşim alanında heyecan yaratan buluş! Tam 5 bin yıllık

Son dakika İzmir haberleri... Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerinde yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan, ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi. Yassıtepe Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, 5 bin yıl öncesine ait Anadolu'nun ilk incir çekirdekleri bulundu.