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Haberler İzmir Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı

Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı

HABER MERKEZİ
Yayalara çarpan kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet yayalara çarparak bir iş yerine girdi. Kaza, önceki gün İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Babasının nakliye işi yaptığı kamyonetle caddede ilerleyen sürücü S.A. (28), kontrolünü yitirdiği kamyonetle yayalara çarparak bir iş yerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan S.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kamyonetin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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