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Haberler İzmir İzmir'de 'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı

İzmir'de 'Kıranlar' suç örgütünün firari üyesi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Tire ve çevre ilçelerde yasa dışı olaylara karışan Kıranlar suç örgütüne mensup, firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda 8 yıl 7 gün hapis cezası olan L.K., yakalandı.

DHA
İzmir’de ’Kıranlar’ suç örgütünün firari üyesi tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tire ve çevresinde yasa dışı faaliyetleriyle bilinen Kıranlar suç örgütü üyesi olan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Taksirle ölüme neden olma ve basit yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K.'nin saklandığı ev belirlenip, önceki gün operasyon düzenlendi. L.K., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen L.K., tutuklandı.

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